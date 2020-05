Niti navijači iz kartona, ki so si jih na svojem stadionu omislili pri Borussii iz Mönchengladbacha, ne morejo nadomestiti pravih. Kako pomembna je podpora domače publike, v teh dneh zaradi prepovedi gledalcev na tribunah spoznava vse več moštev elitnega nemškega prvenstva. Od 18 obračunov, ki so jih klubi odigrali v bundesligi po vrnitvi na igrišča, so namreč gostitelji zmagali le trikrat. Nedvomno velik razlog za optimizem pri vodilnem Bayernu iz Münchna, ki ga drevi (ob 18.30) čaka gostovanje pri drugouvrščeni Borussii Dortmund.

Borussii klubski, Bayernu prvenstveni rekord Pred nemškimi prvaki je nemara najpomembnejša tekma sezone, saj bi z zmago Dortmundčanom pobegnili na sedem točk razlike in jim zadali močan udarec v boju za prvenstveno zvezdico. »Naslov želimo obdržati v Münchnu. Sem tudi spada,« pravi zvezdnik Bayerna Thomas Müller. Nemški reprezentant je na sobotni tekmi proti Eintrachtu podal že sedemnajsto asistenco v sezoni, s tem pa izenačil rekord lige, ki ga je pred petimi leti v dresu Wolfsburga postavil Kevin de Bruyne. Samozavestnih besed 30-letnika ni težko razumeti, če vemo, da je s soigralci s šestimi zaporednimi zmagami v naletu, a s povsem enakim dosežkom se lahko pohvalijo tudi pri Borussii. Statistične podobnosti med nogometnima velikanoma se tu sicer ne končajo, saj med drugim oba beležita rekordno sezono po številu doseženih zadetkov. Klubski rekord so minuli konec tedna s 74 goli na 27 prvenstvenih tekmah podrli Dortmundčani, Bayern, ki jih je zabil še šest več, pa celo prvenstvenega.

Izjemna sezona Haalanda in Lewandowskega Nemški mediji tudi zato v ospredje derbija postavljajo napadalca obeh ekip, Erlinga Haalanda pri domačih in Roberta Lewandowskega pri gostih, njun dvoboj pa opisujejo kot spopad med mladostniško vihravostjo in izkušnjami. Devetnajstletni Norvežan in dvanajst let starejši Poljak imata kljub dvomesečnemu premoru zaradi koronavirusa za sabo izjemno sezono, za nameček pa tudi povsem identičen strelski izkupiček – 41 golov na 35 tekmah. »Lepo bi bilo, če bi ostal v bundesligi. Ima neverjeten potencial. A ne želim pritiskati nanj s takšnimi izjavami. Če bo trdo treniral, lahko doseže najvišjo raven,« o Haalandu pravi Robert Lewandowski. Podobno mladega nogometaša hvali tudi njegov trener Lucien Favre. »Njegova miselnost je izvrstna, vedno gleda naprej. Ko izgubi ali ne da gola, takoj opaziš, da ni zadovoljen.« Haaland je po sedmih tekmah nemškega prvenstva že pri desetih golih, a kljub temu daleč za dosežkom Lewandowskega, ki v letošnji sezoni v povprečju doseže gol na tekmo. Če bo prvi strelec bundeslige nadaljeval v podobnem tempu, ni nedosegljiv niti absolutni rekord legendarnega Gerda Müllerja, ki je sezono 1971/1972 končal s 40 goli. »Fizično je dobro pripravljen in še vedno ima čas, da preseže Gerda Müllerja. Če kdo, lahko to doseže prav on,« je prepričan trener Bayerna Hansi Flick. Primerjavo med nogometašema je za nemško televizijo ARD pred tekmo podal tudi nekdanji kapetan Bavarcev Bastian Schweinsteiger, ki je dejal: »Norvežan je mlad napadalec z veliko energije, zato se veselim njegovega spopada z Lewandowskim. A za Poljaka se zdi, da mu je liga prvakov pomembnejša od prvenstva. Dokazati mora, da je ekipo sposoben popeljati do zmage v evropskem tekmovanju. Zanimivo bo videti, ali bo pokazal svojo moč v odločilnih tekmah lige prvakov.« Bayern je sicer prav včeraj obeležil sedmo obletnico od svojega zadnjega naslova v najmočnejšem klubskem tekmovanju, ko je v finalu z 2:1 premagal ravno nogometaše s Signal Iduna Parka.