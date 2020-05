Higuaina lovijo pri domačem River Platu, kjer je tudi začel kariero, zanimanje zanj pa je pokazalo tudi nekaj angleških klubov, med njimi na novo prebujeni Newcastle United. Vendar pa ga v Torinu ne bodo izpustili za manj kot 18 milijonov evrov, so že napovedali pri italijanskem prvaku.

Belo-črni so zanj leta 2016, ko je prišel iz Napolija, odšteli kar 90 milijonov. El Pipita, kot kličejo Higuaina, je v dresu Juventusa na 138 nastopih dosegel 63 golov, s klubom je osvojil dva scudetta in dva italijanska pokala. V času kariere je igral še za Milan, Chelsea, Real Madrid in River Plate.