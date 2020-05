Prenovljeni Glavni trg v Novem mestu ima od včeraj novega »prebivalca«. To je brezplačni električni avtobus, ki so ga poimenovali po enem najbolj eminentnih Novomeščanov, olimpioniku Leonu Štuklju. Avtobus je vreden 55.000 evrov, od tega je občini uspelo pridobiti 80 odstotkov subvencije Eko sklada.

Kot je dejal novomeški župan Gregor Macedoni, so na občini ob pridobitvi največjega javnega prostora v mestu dobili tudi številne pobude o zagotovitvi prijaznega načina dostopa in prevoza po mestnem jedru. Tako so pridobili leona, ki bo po mestnem jedru vozil brezplačno od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro ter ob sobotah med 8.30 in 13. uro, po potrebi pa bodo delovni čas prilagodili. Prevoz bo pokrival širše območje mestnega jedra, na eni strani do Novega trga in tamkajšnjih parkirišč ter na drugi do Kandije. Uporabniki, ki bodo potrebovali prevoz s katerega od parkirišč po mestnem jedru, bodo šoferja poklicali na telefonsko številko 031-663-067 ali pa mu na primernem mestu ob cesti pomahali oziroma dali znak, naj ustavi.

»Leon je namenjen lažjemu in hitrejšemu prevozu občanov in drugim obiskovalcem mestnega jedra, ki se bodo s svojim vozilom pripeljali do parkirišča ob mestnem jedru, tam pustili vozilo in nato poklicali leona, da jih zapelje v center mesta,« pravi Gregor Muhič, strokovni sodelavec za mobilnost na novomeški občini. Vozilo sprejme poleg voznika še pet potnikov.

Po Macedonijevih besedah gre hkrati za neke vrste medgeneracijsko zgodbo. Voznike so namreč izbrali v sodelovanju z Društvom upokojencev Novo mesto. Med njimi je tudi upokojenec Ludvik Barbo, ki že ima izkušnje z brezplačnim vozilom rudi, s katerim po Novem mestu prostovoljno vozi invalide in starejše. »Leon je lahko mestno vozilo za počasno vožnjo. Upam, da ga bodo ljudje opazili, z veseljem prisedli in da bodo z vožnjo zadovoljni,« je dejal Barbo.