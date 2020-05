Matjaž Radin, ribič: Slovensko morje je v dobri kondiciji

Matjaž Radin se ukvarja z ribištvom in prodajo rib v koprski ribarnici na Markovcu in je hkrati vodja Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (LAS Istre) za ribištvo in ribogojstvo. Z barko Andreo je na morju vsaj štirikrat na teden in je eden redkih, ki se v Istri še preživlja z lovljenjem rib in drugega morskega prebivalstva.