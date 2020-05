Najmočnejšo burjo pričakujejo ob obali pri Velebitu. Dosegla naj bi hitrost tudi do 165 kilometrov na uro. Za hrvaško Istro ter severno in srednjo Dalmacijo so napovedali sunke vetra s hitrostjo do 85 kilometrov na uro. Na skrajnem jugu Dalmacije so možni vodni tornadi in toča, je poročala hrvaška televizija HTV.

Močno neurje z dežjem in grmenjem je nekaj po polnoči zajelo otoke v srednji Dalmaciji. Največ dežja je padlo na otoku Hvar, kjer so namerili 21 litrov na kvadratni meter. Veliko dežja je padlo v kratkem času, kar je ponekod povzročilo tudi hudournike, je poročal spletni portal dalmacijadanas.hr. Podobno močno neurje je zajelo tudi otoka Brač in Šolta ter mesto Trogir.

Zaradi močne burje je samo za osebna vozila odprt odsek avtoceste Zagreb-Split med Svetim Rokom in Posedarjem. Podobna omejitev velja tudi na avtocesti Reka-Zagreb na delu Delnice-Kikovica, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Vreme: Dopoldne še oblačno z občasnimi padavinami, popoldne se bo zjasnilo Danes bo v Sloveniji sprva oblačno, padavine bodo sredi dneva ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Obeti: V petek in soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Topleje bo. Ciklonsko območje se je pomaknilo nad vzhodno Sredozemlje, nad srednjo Evropo pa se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s severovzhodnimi vetrovi še razmeroma vlažen zrak.