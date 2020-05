Na prvi tekmi po oživitvi dejavnosti v bundesligi se Leipzigu načrti niso izšli, igral je le 1:1 s Freiburgom. A ta tekma je bila pomembna za Kampla, ki se je po šestih mesecih prisilnega premora zaradi poškodbe uspešno vrnil na zelenice.

Uspešen je bil tudi danes. Igral je do 70. minute in bil viden člen razigrane zasedbe iz Leipziga. Dosegel je tudi gol v 63. minuti z močnim strelom od daleč, a so zadetek sodniki razveljavili, ker je bil njegov soigralec Yussuf Poulsen v prepovedanem položaju in je oviral pogled vratarju domačih.

Leipzig pa je že pred tem opravil večino dela. Že v prvem polčasu so Kamplovi soigralci poskrbeli za trdno vodstvo po golih Wernerja (11.), Poulsena (23.) in Marcela Sabitzerja (36.), po odmoru pa je Werner z zadetkoma v 48. in 75. minuti poskrbel za hat-trick. Werner je zdaj skupno že pri 24 doseženih golih v sezoni.

Na lestvici bundeslige sta na prvih mestih še vedno Bayern in Borussia Dortmund, ki sta na svojih tekmah v soboto zanesljivo zmagala, z 61 in 57 točkami. Leipzig pa je zdaj s 54 četrti, prehitel je Bayer Leverkusen in Borussio Mönchengladbach.

Drugi pokoronoski krog bundeslige se bo končal danes zvečer z revirskim derbijem med Kölnom in Fortuno Düsseldorf.