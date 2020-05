Kot je moč razbrati z razporeda tekem na uradni spletni strani portugalskega prvenstva, se bo to nadaljevalo s tekmo med Portimonensom in Gil Vincentom. Šporar in Sporting pa bosta prvič po premoru igrala 4. junija proti ekipi Vitorie Guimaraes. Prvenstvo naj bi se sklenilo konec julija.

Portugalski Mais Futebol poroča, da je 13 stadionov, med njimi tudi stadion Sportinga, že prejelo potrdilo zdravstvenih organov o primernosti stadionov za igranje v tem času.

Pred prekinitvijo sezone, po odigranih 24 od 34 krogov, je s 60 točkami vodil Porto. Benfica na drugem mestu ima točko manj, Šporarjev Sporting je četrti z 42 točkami.