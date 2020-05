Javno podjetje Ljubljanski potniški promet od 11. maja ponovno prevaža potnike po mestu in v primestne občine, toda dvomesečna prepoved izvajanja javnega potniškega prometa bo imela hude posledice za finance Ljubljanskega potniškega prometa. Nekatere voznike ljubljanskih avtobusov zato skrbijo morebitna odpuščanja, oziroma, da se bodo vozniki, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, morali posloviti od volanov mestnih zelencev.

LPP: Nismo in ne bomo odpuščali

V javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, ki ga vodi direktor Peter Horvat, so zagotovili: »V podjetju nismo in ne bomo odpuščali. Ravno tako se vozniki, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, niso upokojili.« Ob tem so dodali, da je ta čas res 190 voznikov na čakanju, ker je v pogonu manjše število avtobusov kot običajno. »Če bo treba povečati izvoz avtobusov zaradi povečanega števila potnikov, bomo poklicali na delo tudi voznike, ki so trenutno na čakanju,« so še sporočili iz Ljubljanskega potniškega prometa.

Ali pričakujejo odpuščanja, smo preverili tudi pri Mirku Savanoviću iz sindikata Enotnost. Priznal je, da jih skrbi, da bi se to zgodilo, če Ljubljanski potniški promet ne bo deležen finančne pomoči države. Savanović upa, da bo z amandmaji k tretjemu paketu ukrepov proti koronavirusu državni zbor vendarle tudi Ljubljanskemu potniškemu prometu zagotovil nadomestilo za tiste zaposlene, ki so na čakanju. Kot je razvidno iz spletne strani vlade, je ta ukrep za področje prevozov predviden zgolj za ponudnike turističnih prevozov. »Najbolj ugodno bi bilo, če bi Ljubljanski potniški promet dobil nadomestilo za čakanje do vključno avgusta. Septembra se bodo v mesto vrnili dijaki in študenti in pričakovati je, da bo na avtobusih ponovno več ljudi. Trenutno z avtobusi za 150 ljudi prevažamo po 15 ljudi,« je pojasnil Savanović.