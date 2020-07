Dijaki in študenti letos ne bodo mogli še v juliju in avgustu uporabljati do konca junija veljavnih subvencioniranih vozovnic za integriran javni potniški promet, so na družbenih omrežjih in portalu subvencij potniškega prometa sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Na družbenem omrežju twitter je ministrstvo pojasnilo, da s prevozniki niso mogli doseči soglasja za izvedbo brezplačnega podaljšanja vozovnic, ker da so prevoznikom ukrepi za preprečevanje širjenja virusa povzročili večmilijonske izpade prihodkov. »Upamo pa, da se bo nastala situacija čim prej uredila do te mere, da se bo praksa brezplačnih prevozov za dijake in študente v juliju in avgustu lahko nadaljevala,« so na twitterju dodali na infrastrukturnem ministrstvu.