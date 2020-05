Za uvod v današnji že tradicionalni protestniški petek je poskrbel ogromen barvit napis »Naša last!«, ki se je pojavil vzdolž celotnega Trga republike pred parlamentom. Za napis na trgu, ki ga je policija vnovič ogradila z zaščitnimi ograjami, je v dopoldanskih urah poskrbela manjša skupina dobro usklajenih državljanov. Opremljeni z barvnimi kredami so vsak na svojem koščku trga risali in barvali črke, naposled pa sestavili pomenljiv napis, ki vlado in poslance opominja, da so oni tisti, ki morajo služiti interesom državljank in državljanov – in ne obratno.

Proti izčrpavanju zdravstva Za sicer bolj turobno drugo dejanje protestniškega dne pa so popoldne poskrbeli državljani, ki so pred parlamentom organizirali shod pod geslom Stopimo skupaj – za boljše pogoje v zdravstvu in socialnem varstvu. Shoda se je udeležilo nekaj deset posameznikov, ki so opozorili na že dlje časa trajajoče težave in slabe pogoje dela v zdravstvu. »Prav bi bilo, da poudarimo, da v zdravstvu stvari že dolgo ne potekajo, kot bi morale. Veliko davkoplačevalskega denarja je šlo neznano kam, veliko ga je šlo v banke, v zdravstvo pa se ne vlaga,« je opozorila podpornica shoda, sicer medicinska sestra. Čeprav so nepravilnosti, na katere so opozorili organizatorji – med drugim na neupravičeno varčevanje v zdravstvu, neizplačevanje nadur in dodatkov ter nesprejemljive normative – enake tistim, na katere opozarjajo v zdravstvenih sindikatih, je zanimivo, da ti shoda niso podprli. »Sindikati nas podpirajo neformalno, samemu shodu pa se zaradi situacije niso priključili,« nam je povedal Matija, ki je udeležence na shodu tudi nagovoril.

Bučanje kot na nogometnem stadionu A popoldanski vtis se je kmalu popravil. Vzdušje na Trgu republike se je le še stopnjevalo do sedme ure zvečer, ko se je uradno začel protest »z balkonov na kolesa«. Že nekaj pred sedmo so protestniki na kolesih začeli krožiti po ulicah v centru mesta, množica pred parlamentom pa je naraščala. Koliko državljanov se je udeležilo tokratnega protesta, je težko oceniti. Gotovo pa je bil protest še bolj živahen, raznolik in vsaj tako obiskan, kot so bili minuli kolesarski petki, ko se je po ocenah podpornikov zbralo vsaj 10.000 ljudi. Protestniki so bili tokrat opremljeni tudi s piščalkami, majicami z napisom »Zbudi se!«, rdečimi nageljni, zastavami in transparenti: »Janša, hir ju kam, hir ju go«, »Mi peremo roke, vlada denar«, »Proti privatizaciji zdravstva«. Opaziti je bilo celo našemljene protestnike, med drugim »batmana«, ki je kričal v megafon, in vklenjenega »jokerja«. Pred parlamentom je bilo poskrbljeno tudi za ozvočenje in nekaj govorov, ki pa so jih protestniki z bučnim vzklikanjem in piskanjem preglasili. »Vsi, ki smo tukaj, vemo, zakaj smo prišli,« je zato naposled v mikrofon spregovoril eden od govorcev, protestniki pa so njegove besede pospremili z navdušenimi žvižgi.

Kolesarji se organizirajo Na prizorišču pred parlamentom so danes prvič organizirali zbiranje podpisov za poziv k odstopu vlade. »Zadnji mesec s tesnobo spremljamo dogajanje na domačem političnem parketu, a presenečeni nismo več. Dovolj nam je klientelizma in nepotizma, prisesanega na naš davkoplačevalski denar,« so med drugim zapisali v pozivu. Podpise bodo zbirali tudi po pošti, nato pa jih bodo oddali v parlament. Že na predvečer protestov pa so se podporniki protestniškega gibanja zbrali na prvi skupščini, ki jo je organizirala Anarhistična pobuda Ljubljana, sicer le ena izmed iniciativ, ki so v zadnjih tednih podprle kolesarske proteste. Skupščina je bila namenjena predvsem medsebojnemu spoznavanju in povezovanju podpornikov. Slišati je bilo predstavnike najrazličnejših interesnih skupin, od zagovornikov okolja do podpornikov javnega šolstva, kulture in delavskih pravic, ki jih, kot smo lahko razbrali, družijo vrednote pravične in vključujoče družbe ter nezadovoljstvo s politično elito.