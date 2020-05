Niz protivladnih protestov, ki po podatkih nedavne raziskave Vox populi uživajo večinsko podporo slovenske javnosti, se nadaljuje. Protesti so napovedani tudi za bližajoči se petek, danes pa so protestniki napovedali tudi prvo skupščino, in sicer v četrtek, 21. maja, ob 18.00 na območju AKC Metelkova v Ljubljani.

Kot so zapisali, bodo skupščine omogočile politično razpravo o nadaljnjih korakih, »ne pa promocije strankarskih, nevladniških ali ostalih projektov, ki ohranjajo status quo v družbi, ki za večino med nami ne deluje«. Upajo, da se bodo skupščine - vzporedno s samimi protesti - razširile tudi v druga slovenska mesta, so še zapisali.