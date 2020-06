Množica ljudi je s koles že prišla pred (še vedno ograjen) parlament. Slišati je vzklike »lopovi« in žvižge piščalk, v območje znotraj ograje pa letijo tudi papirnati aviončki.

»Z nevarnim protestniškim orodjem - KREDO - na tla napišemo ali narišemo svoje sporočilo. Nato parkiramo svoja kolesa in se vsi odpravimo peš pred parlament. Mogoče nas bodo tokrat uspeli celo malo bolje prešteti. Ne rabimo odra, ne rabimo muzike, mikrofonov ali posebnih majic! Rabimo samo pristotnost in vztrajnost!,« je na svojem Facebook profilu zapisal aktivist Jaša Jenull, ki so ga (in ne edinega) policisti minuli petek zaradi pisanja s kredo celo oglobili.

Pri Piščalki pa prosijo, naj bodo protesti kot v preteklosti še naprej miroljubni in kulturni. Vse udeležence opozarjajo, naj ne pozivajo k nasilju, ne izzivajo policistov, ne nasedajo provokacijam, ter da se umaknejo stran od skupin in posameznikov, ki se vedejo nasilno ali izzivajo policijo in druge udeležence.

Proteste že šesti petek zapored organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij.

Že v sredo je sicer na dvorišču AKC Metelkova v Ljubljani potekala tudi skupščina nekaterih skupin, ki organizirajo petkove proteste. Na njej so med drugim sklenili, da se bodo prihodnji petek protestniki na ulice namesto s kolesi podali peš. Pripravljajo demonstracijo proti avtoritarnim politikam; kot so pojasnili organizatorji, bodo s tem, ko bodo sestopili s koles, vsem omogočili enake možnosti, ker se bodo vsi premikali na enak način.

Dogajanje je bilo mogoče spremljati tudi preko družbenih omrežij, saj so nekateri udeleženci, ne le v Ljubljani, ampak tudi drugih slovenskih mestih, dogajanje snemali in predvajali.

