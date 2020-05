Peugeot 2008 in renault captur: Kviz z enostavnim vprašanjem

Imate težave s spanjem? Svetujemo vam, da si zvečer zaželite lahko noč z ogledom televizijske postaje E!. Ob nekaterih zgodbicah Američanov, zakompleksanih tako in drugače, boste hitro zazehali. Ko bi samo videli, kakšne »težave« imajo ljudje! Pri mnogih je skupna beseda – velikost. Ali majhnost, če želite. Velikost očitno onkraj luže šteje največ, zato nas ne čudi, da so v njihovem voznem parku v veliki meri štirikolesniki, ki so ogromni. Pa imajo še kakšno drugo uporabno vrednost razen tega, da se lastniki za njihovim volanom počutijo bolje?