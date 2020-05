Najmočnejši preživijo tudi najhujše preizkušnje. Takšno je sporočilo koncerna Volkswagen, ki ga je afera z izpusti ogljikovega dioksida doslej stala že več kot 20 milijard evrov, a tožbam še ni videti konca. Nemško vrhovno sodišče je odločilo, da mora največji svetovni proizvajalec avtomobilov Herbertu Gilbertu, lastniku sharana letnik 2014 z vgrajeno sporno opremo, plačati 28.257 evrov odškodnine. Nekaj podobnega lahko pričakuje še približno 60.000 lastnikov volkswagnov z vloženimi tožbami.

»Odločitev sodišča za milijone potrošnikov v Nemčiji pomeni, da nihče ni nad zakonom, tudi velike korporacije ne. To je zgodovinska zmaga,« je dejal Claus Goldenstein, ki je podal tožbe v imenu 21.000 upravičencev, med katerimi je bil tudi Gilbert. Podjetje se je že februarja pogodilo z 240.000 lastniki, kar jih je stalo 750 milijonov evrov, pravijo pa, da bodo tudi vse preostale tožnike poplačali karseda hitro. »Odločitev vrhovnega sodišča bo sklenila poglavje dizelske afere v Nemčiji. K vsem tožnikom bomo pristopili z ustreznimi predlogi za poravnavo,« so dejali pri Volkswagnu.

Nekaj vprašanj še ni obravnavanih

Razsodba je nekakšna simbolna pika na i, višina poplačila pa bo odvisna od posameznega primera, pri oceni škode bodo upoštevali tudi amortizacijo glede na prevožene kilometre. Pri Volkswagnu so prepričani, da razsodba pomeni, da mora tožeča stranka na koncu vozilo vrniti podjetju, si pa mnogi želijo vozilo obdržati, saj deluje brezhibno in jih nakup novega ne zanima. Zato se jim zdijo enkratna izplačila najboljša rešitev, da se postopki ne bi neskončno vlekli. Kljub temu pri koncernu izpostavljajo, da nekaj bistvenih vprašanj v razsodbi, razglašeni 25. maja, sploh še ni obravnavanih. »Mednje sodijo vprašanja zastaranja, deliktnih obresti in ali obstaja pravica do uveljavljanja zahtevkov za nakupe po septembru 2015. Ravno zadnja skupina primerov predstavlja velik delež vseh čakajočih postopkov, saj je takšnih okoli 10.000. Prepričani smo, da tožeče stranke nimajo pravice do uveljavljanja zahtevkov, če bi morale ob nakupu vedeti za sporno delovanje programske opreme, prav tako tožeče stranke nimajo pravice do deliktnih obresti,« so zapisali pri Volkswagnu, kjer tudi menijo, da za nove tožbe verjetno ne bo povoda. Kot razlog navajajo visok delež sprejetih primerov za poravnave v vzorčni ugotovitveni tožbi in zastaranje zahtevkov, ki za to tožbo niso bili prijavljeni.

Spomnimo, škandal, ki se ga je prijel naziv Dieselgate, se je začel septembra 2015, ko je ameriška agencija za zaščito okolja zoper koncern Volkswagen izdala obvestilo o kršitvi, saj so ugotovili, da je podjetje namenoma programiralo dizelske motorje na način, da med testiranjem v laboratorijih niso beležili škodljivih izpustov dušikovega oksida in so ustrezali zakonodaji, med vožnjo na cesti pa so bili izpusti tudi do 40-krat večji. To je sprožilo preiskave tudi v drugih državah, posledično je vrednost delnice padla za tretjino, z mesta predsednika uprave pa je odstopil Martin Winterkorn. »Moja najpomembnejša naloga je, da med potrošniki povrnem zaupanje v naše podjetje. Če bo treba, bom obrnil čisto vsak kamen,« je dejal njegov naslednik Matthias Müller. Posledica afere je bila zavedanje med potrošniki, da so bili dizli tistega časa okolju precej neprijazni, kar se je do danes močno spremenilo, prišlo je do negativne kampanje in gonje, prodaja dizelsko gnanih vozil pa se je občutno zmanjšala. Sporno opremo so globalno vgradili v kar 11 milijonov vozil modelnih let od 2009 do 2015.