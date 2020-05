Knjige so v zabojnik za smeti zmetali v šoli med čiščenjem in pripravami na obisk šolskega inšpektorja.

Broširani izdaji sta bili na dražbi prodani za 3400 in 3000 funtov. Dosedanja lastnica, 65-letna učiteljica, je po dražbi povedala, da je »več kot zadovoljna«.

Strokovnjak za knjige v avkcijski hiši Jim Spencer je pred dražbo povedal, da so prve izdaje knjige Harry Potter in kamen modrosti v trdi vezavi izjemno redke. »So sveti gral za zbiratelje,« je dodal.

Leta 1997 je bilo namreč natisnjenih le 500 izvodov knjige v trdi vezavi. Od tega je bilo 300 izvodov poslanih v britanske šole in knjižnice, preostale so bile naprodaj v knjigarnah. Vse pa vsebujejo tiskarske napake, ki so bile v ponatisih odpravljene.

Pred dražbo je bila sicer knjiga v trdi vezavi ocenjena med 8.000 in 12.000 funti. Kot so sporočili iz avkcijske hiše, jo je kupil nek britanski zbiratelj.