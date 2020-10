Leta 1997 je bilo v trdi vezavi natisnjenih le 500 izvodov knjige Harry Potter in kamen modrosti avtorice J. K. Rowling. Jim Spencer, ki je vodil dražbo, je bil nad neverjetnim izkupičkom presunjen. Vrednost knjige je bila ocenjena na 30.000 funtov, Spencer pa je dejal, da so zanjo pričakovali največ 50.000 funtov. To, da je dosegla znesek 60.000 funtov se mu zdi izjemno. Gre za rekorden znesek za en sam izvod te knjige.

Prodajalec, anonimni upokojeni Britanec, ki živi v Luksemburgu, je dejal, da je knjigo kupil za svoja otroka kakšnih 18 mesecev po izidu v juniju 1997. Tudi on je bil navdušen nad doseženo vsoto. "Knjige o Harryju Potterju so resnično izjemne - sodijo v sam vrh mladinske literature - in vrednost te prve izdaje bo v prihodnje le še rasla," je dodal. Denar od prodaje bo uporabil za odplačilo hčerkinega kredita za študij, še navaja BBC.

Idejo za serijo knjig o Harryju Potterju je pisateljica J. K. Rowling dobila leta 1990 med vožnjo z vlakom. Pisanje prve knjige z naslovom Harry Potter in kamen modrosti ji je vzelo pet let, še nadaljnji dve leti pa sta pretekli, da je zanjo po številnih zavrnitvah končno našla založbo. Zadnji, sedmi roman o Harryju Potterju, je izšel leta 2007.

Štiri leta po izidu prve knjige se je začela še filmska franšiza. Posneli so osem filmskih uspešnic, ki so polnile kinodvorane po vsem svetu.