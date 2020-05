Antifašistično himno so iz več mošej predvajali v sredo popoldne v času poziva k molitvi. Številni so posnetke tega delili na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lokalna izpostava urada za verske zadeve je potrdila incident. Pesem Bella Ciao je bila predvajana, potem ko so »neznanci izvedli sabotažo in nezakonito vdrli v sistem za pozivanje k molitvi«, so zapisali. Sprožili so notranjo preiskavo, dogodek pa prijavili tudi policiji.

Tožilstvo v Izmirju je sprožilo preiskavo samega incidenta in tudi tistih, ki so delili posnetek na spletu. V okviru preiskave so v četrtek aretirali žensko, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu.

Tretje največje turško mesto velja za sekularno utrdbo. Lokalne oblasti pripadajo Republikanski ljudski stranki (CHP), največji turški opozicijski stranki.

Dogodek so ostro obsodili v Stranki za pravičnost in razvoj turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. »Kdor je to storil, bo zagotovo ujet,« so poudarili.

Do incidenta je prišlo v času muslimanskega svetega meseca ramazan, ki se konča konec tedna. Mošeje so sicer zaradi pandemije novega koronavirusa že dva meseca zaprte.