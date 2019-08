Hekerji bi po navedbah ECB lahko ukradli kontaktne podatke 481 naročnikov na BIRD, med njimi elektronske naslove, imena in funkcije predplačnikov tega biltena. Banka je zato že kontaktirala potencialne žrtve.

Notranji sistemi ECB in za trg občutljivi podatki pa po njenih navedbah niso kompromitirani, saj je BIRD vezan na zunanji strežnik in tako ločen od ostalih delov ECB, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hekerji so bili v sistemu BIRD prisotni od decembra lani, a se je to razkrilo šele po več mesecih tekom rednih vzdrževalnih del.

Storitev BIRD koordinira enota ECB, zadolžena za nadzor nad več kot 100 največjimi bankami v 19 državah območja evra. Spletna stran nudi pomoč bankam pri zbiranju in urejanju informacij, ki jih potrebujejo nadzorne skupine osrednje evrske denarne ustanove.

Zasebne finančne institucije in nacionalne centralne banke skupaj pripravljajo podatke in poročila, pri čemer morajo upoštevati precej zapletena pravila. Tako je, odkar je ECB zaradi izbruha finančne krize leta 2014 prevzela vlogo osrednjega nadzornika.

Hekerji so v minulih letih napadli več centralnih bank po svetu, vse od Malezije do Ekvadorja. Najbolj je odmeval napad leta 2016, ko so uspeli iz računa bangladeške centralne banke pri newyorški izpostavi ameriške centralne banke Federal Reserve ukrasti 81 milijonov dolarjev.