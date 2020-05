"V tej pa pandemiji je pred nami še dolga pot," je po poročanju tujih tiskovnih agencij na novinarski konferenci v Ženevi dejal Ghebreyesus. Posebej so zaskrbljeni glede vse večjega števila primerov v državah z nizkimi ali srednjimi dohodki.

Kot je dodal, so skoraj dve tretjini vseh najnovejših primerov zabeležili v samo štirih državah.

Glede na zadnje podatke organizacije se je doslej po svetu potrjeno okužilo 4.789.205 ljudi, umrlo jih je 318.789. Glede na podatke nekaterih drugih organizacij in portalov, denimo univerze Johnsa Hopkinsa, so te številke še nekoliko višje.

Glede na število okuženih so najhuje prizadete države ZDA, Rusija, Brazilija in Velika Britanija. Največ ljudi je medtem umrlo v ZDA, Veliki Britaniji, Italiji in Franciji.

Španci, starejši od šest let bodo morali nositi maske Vsi v Španiji, ki so stari šest ali več let, bodo morali v javnosti, kjer ni možno držati varnostne razdalje, nositi maske, so danes sporočili iz vlade. Odlok za omejevanje širjenja koronavirusa bo stopil v veljavo v četrtek. Ali so predvidene kakšne kazni za kršenje odloka, niso navedli V Španiji že velja obvezno nošenje mask za potnike na javnem prometu. "Nošenje mask bo obvezno na ulicah, javnih prostorih in vseh zaprtih javnih prostorih, ko ni možno ohranjati varnostne razdalje najmanj dveh metrov," piše v odloku. Izjema velja za otroke, mlajše od šest let ter za osebe, ki imajo težave z dihanjem.

V Rusiji že več kot 300.000 okuženih V Rusiji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom preseglo 300.000. V zadnjem dnevu so oblasti potrdile več kot 8700 okužb, kar je sicer najmanj od začetka maja. Skupno je umrlo 2972 ljudi, od tega rekordnih 135 v zadnjem dnevu.

V Braziliji covid-19 prvič v enem dnevu zahteval več kot tisoč življenj V Braziliji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 1179 ljudi, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije novega koronavirusa v tej najbolj prizadeti latinskoameriški državi. Skupno je covid-19 zahteval 17.971 življenj.

V Južni Koreji po več kot dveh mesecih znova odprli šole Več sto tisoč dijakov se je danes v Južni Koreji vrnilo v šolske klopi v okviru postopnega odpiranja šol po več kot dveh mesecih zaradi pandemije novega koronavirusa. Ob tem veljajo ukrepi socialnega distanciranja in večje higiene, ob vstopu v šole pa dijakom merijo telesno temperaturo.

Meja med Kanado in ZDA ostaja zaprta do 21. junija Kanadski premier Justin Trudeau je v torek sporočil, da bo meja med Kanado in ZDA zaradi pandemije novega konronavirusa ostala zaprta še do 21. junija, razen za nujne poti. Državi sta mejo zaprli za vse potnike, ki nimajo nujnih opravkov, že 21. marca. Tovorni promet preko 8900 kilometrov dolge meje sicer ostaja nemoten.

V Latviji ne bodo podaljšali izrednih razme Latvija je danes sporočila, da ne bo podaljšala izrednih razmer, ki so jih uvedli zaradi pandemije koronavirusne bolezni-19, in veljajo do 9. junija. "Naš cilj je, da se izredne razmere končajo in se vrnemo v novo normalnost, v kateri bomo sobivali s covidom-19," je prek televizije sporočil latvijski premier Krisjanis Karins.

V Burundiju ne glede na pandemijo covida-19 predsedniške in parlamentarne volitve V Burundiju na vzhodu Afrike so kljub pandemiji koronavirusne bolezni 19 danes pripravili predsedniške in parlamentarne volitve. Poznavalci ocenjujejo, da v tej avtoritarno vodeni državi volitve ne bodo ne svobodne ne poštene. Tudi mednarodnim opazovalcem volitev prihoda v državo niso dovolili.