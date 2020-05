Prijeli so pet moških in dve ženski, starih med 21 in 35 let. Preiskali so tudi njihove domove in osebne avtomobile ter našli več mobilnih telefonov, preko katerih je potekala komunikacija članov skupine, je objavila zagrebška policijska uprava na svoji spletni strani.

Člani skupine naj bi z organizacijo ilegalnega prevoza tujih državljanov iz BiH na Hrvaško in naprej proti državam članicam EU storili najmanj šest kaznivih dejanj tihotapljenja ljudi, je še navedla policija.