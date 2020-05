Na novogoriškem okrožnem sodišču se je začelo sojenje 24-letnemu Jasminu Suljiću, ki je pred dobrim letom prišel iz Bosne in Hercegovine ter si v bovški restavraciji Pod lipco našel delo kuharja. Tožilstvo mu očita, da je 2. oktobra lani nekaj minut po polnoči z nožem 12-krat zabodel 34-letnega Bovčana Romana Komaca, ki je nato pred lastno hišo izkrvavel.

Suljić in Komac sta se družila že nekaj časa, še nekaj dni pred krvavim obračunom sta skupaj s prijatelji obiskala več gostiln, popivala in se zabavala. Napetosti med njima ni bilo, je izpovedala priča. Povod zanjo naj bi bilo Suljićevo dekle. Obtoženi je izvedel, da naj bi se občasno družila s Komacem. Komačevi prijatelji danes na sodišču o tem niso vedeli prav veliko povedati, dekle pa je na sodišče sporočilo, da se ne more udeležiti zaslišanja, saj je v Nemčiji.

Ker je bil pri Komacu ravno tedaj na obisku prijatelj, ga je povabil pred hišo. »Znova sem ga vprašal, ali drži to z mojim dekletom, pa me je ozmerjal in me najprej udaril s pločevinko piva, nato pa z roko v levi del glave. Padel sem po tleh in začel me je tepsti. Z nožem sem ga zabodel v levo ramo, v tistem pa sem videl še Blaža. Od enega ali drugega sem dobil udarec v zatilje in takrat mi je padla tema na oči. Od tistega trenutka se ne spomnim ničesar več,« je sklenil. Sobodajalec, pri katerem je imel Suljić z dekletom najeti dve sobi, je danes povedal, da se je osumljeni domov vrnil okrog enih ponoči in ga zbudil, ker da je pozabil ključ od vhodnih vrat. Ničesar sumljivega ni opazil. Dobro uro kasneje so na istem naslovu že pozvonili policisti. »Čudim se vsemu temu, saj sem ga poznal kot dobrega, mirnega človeka, pridno je delal,« je dejal.

»Romanovi družini bi se rad opravičil. Vem, da mi ne bo verjela, a v Bovec sem prišel z dobrimi nameni,« je Suljič povedal v svojem zagovoru. Razložil je, kako je od Romanovega bratranca izvedel za domnevno nezvestobo svojega dekleta in o tem, da so tistega dne s prijatelji, med katerimi ni bilo Komaca, vnovič popivali, sam pa je zaužil tudi drogo. Trdi, da naj bi mu ta Komačev bratranec tistega dne predlagal, da mora glede dekleta nekaj ukreniti. »Ker mi je še naprej polnil glavo s tem, sem se odločil, da se z Romanom pogovorim. Nato je prinesel vojaški nož in mi rekel, da je to pravi nož za Romana. Skril sem ga pod majico in odšel peš proti Romanovi hiši,« je pričal Suljić.

Žrtvina bratranca zgodbe ne potrjujeta

Romanova bratranca, ki sta tistega večera zadnja videla tako žrtev kot napadalca, na sodišču nista potrdila Suljićeve zgodbe. Prvi, ki je bil takrat na obisku pri Komacu, trdi, da se je vse zgodilo v nekaj sekundah, da je videl Jasmina, kako je izvlekel nož iz Romanovega hrbta, in da ga zagotovo ni udaril on. Drugi pa je povedal, da sta se Jasmin in njegovo dekle tistega dne sprla, da jo je prijel za lase in poslal domov. On pa je Jasmina na koncu pivskega dneva povabil k sebi domov, kjer sta spila še eno pivo. »Ko sem prišel iz kopalnice, sem slišal le še, kako je zaloputnil z vrati in odšel. Nisem mu dal noža, vzel ga je pri meni v predalu,« je zatrdil in dodal, da mu nikoli ni govoril o Romanu in njegovem dekletu, saj da o tem ni ničesar vedel.

»V kuhinji se vsi včasih spremo, nisem pa ga imel za človeka nagle jeze,« pa je danes pričal Suljićev sodelavec iz družinskega gostišča Pod lipco. Tudi on je tistega popoldneva in večera nekaj časa preživel v družbi z Jasminom. Vedel je, da sta se z dekletom sprla, okoliščin pa ne pozna. Z zaslišanjem izvedencev se bo sojenje nadaljevalo tudi prihodnje dni, obravnave so razpisane prav za vsak dan.