Štiri mesece po krvavi soboti, ki je dodobra pretresla Splitčane, je imel 25-letni osumljenec Filip Zavadlav priložnost zanikati krivdo ali predstaviti svojo plat zgodbe, a se je odločil za nadaljnji molk. Z njegovim zagovorom se je po pisanju hrvaških medijev zaključila preiskava, proti mlademu pomorščaku pa bi tožilstvo lahko že prihodnji teden vložilo obtožnico za trojni umor iz brezobzirnega maščevanja.

Pokosil jih je 11. januarja letos okoli pol četrte ure popoldan naj bi v dva 25-letnika in enega 37-letnika spustil rafal najmanj 36 nabojev. Vsi štirje so bili v času napadov na motorjih. Dve žrtvi sta umrli na kraju dogodka, ena je življenje izgubila v bolnišnici. Policija je osumljenca prijela nekaj ur kasneje v kavarni nedaleč proč od kraja zločina. Zavadlav naj bi s kalašnikovko »uredil« zmešnjavo, v katero se je zaradi visokega dolga, povezanega z drogami, ujel njegov brat. Trojica – gre za stare znance policije – naj bi ga ravno zaradi tega dlje časa nadlegovala, po nekaterih informacijah so mu grozili tudi doma, zato se jim je maščeval. 25-letnik je načrtoval še več umorov, a mu dveh tarč pred aretacijo ni uspelo najti. V živo s psihiatrije Mladeničev zagovor je potekal po videokonferenci, on se je v družbi zagovornika Branka Šerića javljal s psihiatrije zagrebške zaporne bolnišnice, tožilec Žarko Štrbac mu je vprašanja postavljal iz Splita. Kako to, da je osumljeni še vedno v bolnišnici, ko pa so zdravniki že marca odločili, da ni duševno bolan in da v času napada ni bil neprišteven, njegov zagovornik ne ve. »Hodi na neko terapijo, o natančni diagnozi pa me še niso obvestili,« je Šerić odgovoril na vprašanje novinarke Slobodne Dalmacije. So pa zdravniki odločili, da je bil 25-letni mornar v času krvavega strelskega pohoda bistveno zmanjšano prišteven, na njegovo stanje naj bi vplivale tudi uspavalne tablete in tablete za pomiritev. Za tako hudo kaznivo dejanje mu na Hrvaškem sicer grozi do 50 let zapora. tak