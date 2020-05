Liverpoolčani imajo na prvenstveni lestvici kar 25 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Cityjem, zato se zdi, da je osvojitev naslova le še formalnost. A kaj, ko je premier liga zaradi koronavirusa prekinjena, njeno nadaljevanje pa še vedno neznanka. In čeprav so številni prepričani, da se bo sezona prej ali slej nadaljevala, pa trener aktualnega evropskega prvaka Jürgen Klopp razmišlja tudi o črnem scenariju.

»Krožijo govorice, da bo sezona razveljavljena. Odigrali smo 76 odstotkov tekem, nekateri pa bi to preprosto izbrisali. Osebno mislim, da bi bilo to nepošteno. Smo prvi po zmagah doma in v gosteh. Nekateri bodo sicer rekli, da se ne spodobi razmišljati o nogometu, medtem ko ljudje umirajo. Tega ne želim početi, a tako kot v vsakem poslu, moramo tudi mi razmišljati, kaj bo, ko bo pandemija minila,« je dejal Jürgen Klopp.