Topničarjem po enajstmetrovkah angleški superpokal

Nogometaši Arsenala so zmagovalci letošnjega Community Shielda oziroma superpokala. V 98. boju državnega in pokalnega prvaka na londonskem Wembleyju so po enajstmetrovkah premagali Liverpool s 5:4. Po rednem delu je bilo 1:1.