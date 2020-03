Lahko rečemo, da monetarne oblasti vlečejo poteze, ki so primerljive s tistimi iz zadnje finančne krize. Očitno bodo naredile vse, da preprečijo likvidnostni krč. Sledi jim tudi fiskalna politika posameznih držav. Zakaj vsi ti drastični ukrepi? Nihče ne zna realno oceniti, za koliko se bo gospodarstvo skrčilo zaradi zaustavitve letalskega prometa, zapiranja mej, zaprtja ali omejitev opravljanja storitev. Pri investicijski banki Goldman-Sachs so tvegali z napovedjo, da se bo samo ameriško gospodarstvo skrčilo v drugem četrtletju za 5 odstotkov.

Kaj bo pomirilo finančne trge? Odgovor je preprost. Podatki o okuženih z virusom covid-19. Trenutno je okuženih 167.000 oseb, od tega na Kitajskem 80.860 ljudi, v preostalem svetu pa 86.000. To pomeni, da se je epicenter pandemije preselil drugam, natančneje v Evropo in ZDA. Najbolj skrb zbujajoče je to, da trenutno število okuženih v Evropi dnevno narašča hitreje, kot je naraščalo na Kitajskem ob vrhuncu izbruha. Da ne govorimo o deležu umrlih, ki je v Italiji dvakrat večji od deleža umrlih med okuženimi na Kitajskem. Ko se bo dnevno število na novo okuženih v Evropi in ZDA začelo zmanjševati in ko bo delež umrlih v številu okuženih pričel stagnirati, bodo finančni trgi prvič zadihali. Zato je poziv »Ostanite doma« tako pomemben.