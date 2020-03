Novi koronavirus in trgi

Novi koronavirus se širi po Evropi; dohitel je nas in že vse naše sosede. Najbolj na udaru je Italija. Številke so skrb zbujajoče, saj so najvišje v Evropi (v globalnem merilu Italija zaostaja le za Kitajsko in Južno Korejo). Italija je na samem vrhu v Evropi tudi po številu smrti, ki so povezane s koronavirusom; samo na Kitajskem in v Iranu je več preminulih. Številni članki govorijo o izropanih trgovinah in primanjkovanju zaščitnih mask v lekarnah. Prav tako smo te dni zasledili zaskrbljene analitike, ki svarijo pred (ne)pripravljenostjo pristojnih organov tako v Sloveniji kot v Evropi. Skrb ni zanemarljiva. Naraščanje primerov v Italiji je hitrejše od linearne rasti, kar pomeni, da bo še naraščalo. A vendar bi na kratko rad opozoril na posledice koronavirusa za ekonomijo in finančne trge nasploh. Jasno je, da so tri velike izvozno naravnane ekonomije pod udarom virusa (po uradnih podatkih se sicer število okuženih na Kitajskem ustavlja, a je še vedno aktualno vprašanje o verodostojnosti podatkov kitajske oblasti). Problem virusa je, da se ustavlja tudi proizvodnja. To velja tako za Kitajsko kot tudi za Slovenijo, še posebno pa za Italijo, kjer so na udaru bolj razvite severne regije. V teh regijah, še posebno v Lombardiji, Piemontu in Benečiji, je skoncentrirana italijanska industrija. Ker so ukrepi takšni, da pripeljejo do začasnega zaprtja delovnih mest in tovarn, ne preseneča, da je Italija v recesiji; sicer analitiki menijo, da bi do recesije verjetno prišlo tudi brez koronavirusa. Analitiki še pravijo, da so tudi Kitajci v škripcih. Posledično ni presenetljivo, da so se trgi ustrašili in da je prišlo do korekcije vseh večjih indeksov. Mislim, da zlasti v Evropi še nismo občutili vseh posledic koronavirusa (primeri še naraščajo) in da se bo padec še nekaj časa nadaljeval. A vendar to tudi pomeni, da je zdaj razmeroma ugoden čas za nakup delnic. Verjamem, da se bo situacija do poletja umirila. Takrat se bo lahko skrben vlagatelj razveselil rezultatov svojega portfelja.