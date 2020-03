Dokaj kratka je bila zadnja obravnava v kazenski zadevi zoper Branka Mrkuna, obtoženega ugrabitve Celjanke Danice Doberšek. Izkazalo se je namreč, da zagovornik obtoženega niti tožilka še nista pogledala posnetkov in skic z ogleda kraja dejanja, ki je bil opravljen v Lešjah pri Vojniku, kjer naj bi prišlo do ugrabitve in groženj oškodovanki, prav tako je sodišče na obravnavo povabilo napačno pričo. Sodnica je zato določila nov datum obravnave. Ta bo konec aprila ali maja, do takrat pa naj bi sodišče, kot je odločila sodnica Marjana Topolovec Dolinšek, pridobilo še izvedensko mnenje kliničnega psihologa, ki preučuje vedenjske motnje.

Ta se mora pogovoriti z oškodovanko, ki pa se s tem ni strinjala. Zato je sodnico vprašala, kakšne so njene pravice oziroma kakšne bi bile zanjo posledice, če bi pogovor z izvedencem zavrnila. Sodnica ji je pojasnila, da bi v tem primeru odredila prisilni privod. Oškodovanka je nato pripomnila: »No, zdaj se počutim kot preiskovanka in ne več kot žrtev.«

Zvezal jo je in ji grozil

Spomnimo, da je Mrkun obtožen, da naj bi 20. aprila 2018 okoli 21.20 v eni od garaž na Trnoveljski cesti v Celju pričakal in s pištolo prisilil svojo nekdanjo partnerico Doberškovo, da je sedla v njegov avtomobil. Z levo roko jo je nato zvezal za prestavno ročico, da mu ne bi pobegnila, in se z njo odpeljal do poslovno-stanovanjskega objekta v Lešjah pri Vojniku. V enem od praznih prostorov jo je posadil na stol, jo zvezal in se nad njo kakšne tri ure izživljal. Večkrat naj bi ji tudi zagrozil, da ji bo odrezal prste, če na njegova vprašanja ne bo odgovarjala tako, kot bo njemu všeč. Ko mu je končno obljubila, da bo podpisala dokumente, da bo dobil nazaj hišo, ki jo je sodišče v njunem dolgoletnem pravdnem sporu dodelilo njej, pa tudi, da ga ne bo prijavila policiji, je prerezal trakove in jo odpeljal nazaj v Celje.

Mrkuna je prvostopenjsko sodišče že obsodilo na dve leti in štiri mesece zapora, a se je na sodbo pritožil, celjski višji sodniki pa so sodbo razveljavili in sojenje vrnili prvostopenjskemu sodišču, hkrati pa mu odpravili tudi pripor, kar je oškodovanko močno vznemirilo, saj naj bi se Mrkuna zelo bala. Razlog za razveljavitev sodbe je bil pravzaprav bizaren, saj se višji sodniki sploh niso spuščali v samo vsebino, pač pa so jo razveljavili zaradi bistvene kršitve kazenskega postopka. Mrkunu je namreč sodila okrajna sodnica, ki se ji je že iztekel triletni rok, ko je lahko sodila na okrožnem sodišču.