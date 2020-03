Zgodba Suzane Kocjančič in danes skoraj štiriletnega dečka sega skoraj tri leta nazaj, ko se je 36-letnica zaradi nasilja moža zatekla v varno hišo. Sodišče je takrat do sprejema odločitve o dodelitvi skrbništva otroka začasno dodelilo očetu. Avgusta 2018 je Kocjančičeva zaradi domnevno nepravičnega in dolgotrajnega sojenja na družinskih oddelkih sodišč pred stavbo organizirala protest. (Foto: Jaka Gasar)