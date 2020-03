»Lotili smo se pionirskih projektov, kot je pridelava žive solate in zelišč v Sloveniji in Avstriji. S svojim delovanjem smo dokazali, da je v kmetijstvu prihodnost ter da je kakovostno sadje in zelenjavo mogoče pridelovati na naravi prijazen način,« pravi lastnik podjetja Mario Kurtović, mladi podjetnik leta 2016.

S pomočjo sklada do modernih rastlinjakov

Pomurskemu podjetju se ponuja nova priložnost za rast. Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, ki ga je ustanovila in ga upravlja družba Generali Investments, je v njem prepoznal potencial, tako da Panorganix pridobiva naložbo, ki mu bo omogočila širitev na evropske trge. Gre za specialni investicijski sklad, ki investira v mala in srednje velika podjetja z velikim potencialom za rast ter ponuja podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih zmogljivosti, gradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. Kot nam je povedal Mario Kurtović, naložbo v Panorganix sofinancirata Evropski investicijski sklad in SID banka. »S pomočjo Generali Growth Equity Fund se bomo lotili gradnje modernih in naprednih rastlinjakov po Evropi za vzgojo lokalno pridelane, kakovostne in hranil polne zelenjave v več evropskih državah, ki bodo omogočile več zaposlitev in rast evropskega modernega kmetijstva,« je še razložil Kurtović.

Panorganix bo v svoji 25-milijonski investiciji izpeljal načrtovano prvo fazo razširitve in tako postavil štiri moderne rastlinjake. V Nemčiji bodo recimo gradili rastlinjak v bližini Berlina, kjer v sosednji občini gradi tudi Tesla. »V Berlinu bomo zgradili najmodernejši rastlinjak, na področju osvetlitve z LED-sijalkami pa bomo sodelovali s podjetjem Philips,« napoveduje Kurtović. Rastlinjaki bodo stali v bližini pomembnih evropskih mest in držav, s čimer Panorganix rešuje tudi problem odvisnosti evropskih trgov od španskih in italijanskih pridelovalcev. Lokalno postavljeni rastlinjaki potrošnikom omogočajo nakup lokalno pridelane in hranilno bogate hrane, zaradi krajših transportnih poti do skladišč trgovin so manjši tudi izpusti ogljikovega dioksida v okolje.