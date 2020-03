Angleži, ki so prve štiri lige odpovedali, ne bodo ostali brez nogometa. Igrala se bo Vanarama National League oziroma njihova peta liga. Iz vodstva lige so sporočili, da bodo tekme potekale brez rokovanja igralcev na začetku tekme, prav tako je odsvetovano uvodno rokovanje kapetanov. »Velikani nogometa!« je ob tej novici vzkliknil strokovni sodelavec te rubrike. Nabor klubskih grbov deluje kot najava za viteški turnir v srednjeveški Angliji, stavniške nasvete pa lahko dobite kar na uradni strani lige. V stilu: »Da ne okolišimo.«

V naboru klubov najdemo nekaj prastarih znancev iz angleških pokalnih tekmovanj. Kot na primer Notts County, Dover Athletic ali Bromley. Že omenjeni častilec in poznavalec Otoka za slednje pravi, da so nekoč sloveli po huliganih. Kar vendarle je neka informacija. Igral bo še marsikdo: Bolgari, Ciper, Madžari, Rusi, Severni Irci, Srbi, Turki, Ukrajinci, Poljaki, Švedi. Na Finskem se bo odigral krog pokalnega tekmovanja. Zunaj Evrope se bo dalo staviti še na lige v Alžiriji, Omanu, Združenih arabskih emiratih, Bangladešu, Indoneziji, Čilu, Mehiki, Paragvaju, Ekvadorju, Boliviji, Braziliji, Argentini, Indiji, Avstraliji in še kje.

»Volontirane ali nihajne lige so to. Kvote se znajo hitro spreminjati,« je včeraj popoldan opozoril poznavalec stavništva glede teh lig. Skratka džumbus, hazard, statistika. Pri čemer se bo veljalo spoprijeti z oteževalno okoliščino, da je za miselne procese lahko resna ovira, če se ti zaradi neznanja jezika imena klubov zdijo enaka. A če bo treba, se bomo vrgli v kratki kurz hindijščine in preštudirali zgodovino indijskega nogometa. Ne more škoditi. No, kot ste verjetno opazili, v širši regiji vztrajajo Srbi.

»Slanina in rakija, s tem pozdraviš vse,« je v teh dneh navrgel tej rubriki bližnji Nebeški brat. Linglong Tire Super liga Srbije se bo sicer odigrala brez občinstva. Kar je nogomet , pri katerem namesto navijačev poslušaš brce po žogi in norenje obeh trenerjev ob črti oziroma rezervnih klopi. Srbija torej. Izberimo vsaj eno tekmo. Recimo vojvodinski derbi Spartak – Vojvodina. Lahko bi bila to tekma, v kateri bosta obe ekipi zadeli, mar ne? Sicer pa srečno. Morda v spremenjenih okoliščinah začnemo zadevati!