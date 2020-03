Goran Vojnović: Najprej so prišli po humor

Odkar se je v naših življenjih pojavil koronavirus, družbena omrežja vsakodnevno preplavlja na stotine, tisoče vicev na njegov račun. Dober mesec dni se že ljudje nebrzdano delamo norca iz tega smrtonosnega virusa in njegovih posledic, posmehujemo se mu, kot bi bil najšibkejši prehlad, ter kot paglavci s prstom kažemo nanj in se mu režimo v obraz. In ker nam to ni dovolj, se ves ta čas prešerno zabavamo na račun Kitajcev in od nedavnega še Italijanov.