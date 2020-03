Pri Aresnalu so že včeraj sporočili, da bodo vsi, ki so imeli stike z Arteto, v karanteni. Zaprli so tudi klubski center za treninge v Hale Endu, ki ga nameravajo temeljito razkužiti. Osebje kluba, ki ni bilo v tesnem stiku z glavnim trenerjem, se naj bi na delo vrnilo v nekaj dneh. Arsenalove tekme so za zdaj že prestavljene, je pa vprašljivo, če se bo liga (za zdaj) sploh nadaljevala.

»Sem zelo razočaran,« je povedal 37-letni Arteta, ki je vodenje kluba, za katerega je nekoč igral, prevzel decembra. »Testiral sem se, ker sem se počutil slabo. Na delo se bom vrnil, ko mi bo to dovoljeno.«

Poleg Artete je bil pozitiven na testu tudi Chelseajev 19-letni napadalec Callum Hudson-Odoi. Tudi Chelsea je napovedal samoizolacijo igralcev in klubskega osebja. Preventivno je v samoizolacijo stopil tudi francoski reprezentant in igralec Manchester Cityja Benjamin Mendy, ker se je okužil eden od članov njegove družine. V karanteni so poleg tega še štirje člani Leicester Cityja. Kažejo namreč simptome bolezni, na izvide pa se še čaka.

V Veliki Britaniji so do zdaj zabeležili 590 primerov okužbe z novim koronavirusom, deset oseb je podleglo bolezni covid-19.