• Do 14. ure je potrjenih primerov 141. Testiranih je bilo 4346 oseb. Od zadnjega poročanja 45 novih primerov. Največje povečevanje je v ljubljanski regiji.

• Ukrep omejevanja socialnih stikov je eden najpomembnejših.

• Poziv staršem, da dosledno upoštevajo ukrep o prepovedi druženja in združevanja šolarjev, ki v naslednjih dneh ne bodo v šoli. Vzdrževanje razdalje je pomembno tudi zunaj.

• Od ponedeljka odpovedani vsi specialistični pregledi in operacije, ki niso nujne z izjemo onkoloških bolnikov in nosečnic. Zobozdravstvene ambulante od ponedeljka zaprte, razen 7 točk, kjer bodo sprejemali nujne primere.

• Bolniki z blagimi znaki okužbe naj ostanejo doma. Ljudje, ki so bili v stiku z okuženo osebo in opazijo simptome, naj ostanejo doma. V bolnišnico naj pridejo zgolj tisti, pri katerih so simptomi hudi. Pri izrazitih poslabšanjih bolnikov, ki vedo, da so okuženi, se naj kliče na nujne interventne številke in ne osebnih zdravnikov.

• Organizirano bo nujno varstvo otrok do vključno 5. razreda osnovne šole tistih staršev, ki morajo delati na ključnih delovnih mestih

• Šole so danes dobile navodila o izobraževanju na daljavo. Sodelovala bo RTV Slovenija.

