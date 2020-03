Če smo leto 2020 številni pričakali z nekim notranjim občutkom, da bo lepo, opojno, spevno in prinašajoč vse tisto, na kar so predhodna leta pozabila, je februar s koronavirusom in nejasno strukturo prihodnje vlade nakazal, da je intuicija sicer visoka stopnja umovanja, a da je usmerjena na neko višjo pojmovno raven, ki preskoči morebitne zastoje in težave.

Ko želimo ustaviti čas, nam še bolj beži

Ob prihajajočem zaključku projekta Zlata nit ne morem mimo treh pojmov. Prvi je pojem paradoksa sedanjosti. Morda bi lahko kar takoj postavili trditev, da sedanjosti pravzaprav ni. Vselej se izmakne misli, ki se mudi pri včeraj, danes ali jutri. Da je sedanjost svojstven paradoks in most do številnih duhovnih izkušenj, ni naključje. Da nas paradoksi sedanjosti držijo za vrat, je logična posledica vere v eksponentno rast. Da je vse le paradoks časa, ki se izmika, čutimo na lastni koži: ko želimo ujeti trenutek, se nam izmakne s polja možnega. Ko želimo ustaviti čas, nam še bolj beži. Ko se odločimo, da motivacijo lastnega tima postavimo na preizkušnjo, in od strani opazujemo, kako se povezujejo narava z umi in umi z znanji in veščinami, ugledamo tisto, česar morda nismo pričakovali ali želeli. Je paradoks res nekaj, česar ne moremo logično pojasniti ali sestaviti v kontekst celote, ki pa ima po sebi vselej smisel? Drugi pojem je prepletanje. Domala vsepovsod se govoriči in besediči o sodelovanju. O podpori ene skupine drugi. O podpori žensk ženskam. Veliko se govori. Razmišlja. A preskoka od besed k dejanjem ni videti. »Ne drži,« boste rekli, saj se v družbi dviga zavest, ljudje prepoznavajo, kako je iskreno sodelovanje pomembno… Morda ne prepoznajo, da je iskreno sodelovanje le nova oblika politične korektnosti, kot so ženske kvote in enakost med spoloma. Mar ne drži, da je družba, ki razpravlja o stvareh, ki bi jih morala izvrševati, v zablodi? Ključen je torej odgovor na vprašanje, kaj se dejansko prepleta prek dejanj, izvrševanj in konkretnih sprememb. In odgovor, ki ponudi rešitev, a zahteva velik angažma poguma, vizionarstva in brez prizivne diplomacije, je združevanje nasprotij. Je zlata nit vsakega sodelovanja, ki traja v času. A da sploh lahko povezujemo in šivamo sature pomenov in smislov, moramo postati in se na novo osmisliti. In predhodno ustvariti mostove v lastni duševnosti ter kapaciteto v nazorih, ki bodo združevali tam, kjer so tradicionalno ločevali.

Morda je ključni paradoks sodobnosti v izgubi pristnega in neponarejenega, izvirnega, čistega in eksistenčno vselej pravilnega doživljanja, ki pa se, skladno z duhom časa, pomeša s preučinkovitim, nezrelim in na neskončno entropijo obsojenim temperamentom, ki nikdar ne reče stop. Vdihniti in izdihniti ter na enem mestu oceniti, kakšno je stanje stvari, postaja redka veščina. In le s temperamentom, ki bo tlakoval pot trajnosti, lahko ustvarimo nove uvide: tako na ravni odnosov kot zdravja. Od osebnega razvoja do profesionalnih dosežkov. Mar ni že čas, da postanemo ozaveščeni in sledimo klicu vizionarjev, ki nas na trajnost opozarjajo tako s področij medicine kot gospodarstva?