Če ta tehnologija preide v splošno rabo, bi predstavljala velik preboj v lovu za bolj zeleno, učinkovito energijo. Ekipa na Monash univerzi v Melbournu pravi, da je njihova baterija najbolj učinkovita na svetu in lahko deluje do štirikrat bolj učinkovito kot klasične baterije. Znanstveniki pravijo, da so na robu trženja inovacije in hkrati opozarjajo na njene prednosti v boju proti podnebnim spremembam. Večina komercialnih baterij je litij-ionskih, vendar so litij-žveplove alternative že dolgo privlačne zaradi večje gostote energije in sposobnosti daljšega napajanja.

Vendar imajo litij-žveplove baterije veliko krajšo življenjsko dobo. Uporabljajo se v nekaterih letalih in avtomobilih, vendar prejšnji poskusi, da bi jih množično proizvajali in opuščali litij-ionske baterije, niso uspeli. Ekipa iz Avstralije, katere raziskava je bila objavljena v reviji Science Advances, je preoblikovala zasnovo žveplove katode, tako, da so sposobne vzdržati večje obremenitve, ne da bi pri tem opazili padec učinkovitosti. Ekipa, ki je sredstva za svojo raziskavo prejela od avstralske vlade, je novo baterijo patentirala, nadaljnje teste pa je predvidela za konec tega leta.