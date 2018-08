Znanstveniki z Državne univerze v New Yorku so na papir natisnili tanke plasti kovin in drugih materialov. Nato so na papir namestili z zamrzovanjem posušene posebne bakterije, ki lahko elektrone izločajo iz svojih celic. Elektroni, ki se proizvajajo, medtem ko bakterije proizvajajo energijo zase, prehajajo skozi celično membrano. Nato pridejo v stik z zunanjimi elektrodami in napolnijo baterijo.

Za aktivacijo baterije so dodali še vodo ali slino. Po nekaj minutah je tekočina oživila bakterijo, ki je proizvedla dovolj elektronov, da sta se napolnila svetlobna dioda in kalkulator.

Ugotavljali so tudi, kako kisik vpliva na delovanje naprave. Kisik namreč lahko prehaja papir in bi lahko posrkal elektrone, preden bi dosegli elektrodo. Ugotovili so, da kisik nekoliko zmanjša učinkovitost baterije, vendar je vpliv minimalen. Celice bakterije so namreč tesno nameščene na papirnata vlakna, prek katerih so se elektroni hitro prenesli do anode, še preden je lahko kisik posredoval.