Gala predstava Josipa Iličića na praznem stadionu Mestalla v Valencii odmeva po vsej Evropi. Slovenskemu reprezentantu je na povratni tekmi osmine finala lige prvakov uspela nogometna poezija – s štirimi doseženimi goli je Atalanto v velikem slogu popeljal med osmerico najboljših evropskih moštev. Dosežek, ki nogometnega princa iz Bergama postavlja ob bok najboljšim igralcem vseh časov.

Josip Iličić je v življenjski formi in v dresu Atalante doživlja vrhunec športne kariere. Leto 2020 je za slovenskega reprezentanta naravnost sanjsko, saj je na enajstih tekmah zabil že štirinajst golov, kar je največ med vsemi zvezdniki najvišje ravni. V prestižnih izločilnih bojih lige prvakov je postal prvi nogometaš, ki je dosegel štiri zadetke na gostujočem igrišču. »Brez soigralcev ne moreš narediti ničesar. Resda sem se tokrat pojavil na seznamu strelcev, a pomembno je predvsem to, da smo zmagali. Uspevajo nam velike stvari in v tem ritmu želimo nadaljevati,« je bil po drugi zmagi nad Valencio odločen Josip Iličić, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega posameznika tekme. Po sijajni predstavi je pri 32 letih in 41 dneh postal tudi najstarejši igralec lige prvakov, ki je na eni tekmi zadel štirikrat. Rekord je bil doslej v lasti Zlatana Ibrahimovića.

Atalanta se je z napadalnim stilom igre že v debitantski sezoni lige prvakov prebila v četrtfinale in velja za največjo senzacijo tekmovanja. Velike zasluge za preporod moštva iz Lombardije ima ravno Iličić, ki je po desetih letih izkušenj v italijanski ligi dozorel v nogometaša, ki odloča velike tekme. Postal je zmagovalec. A ni bilo vedno tako. Iličićeva pot med zvezde je bila mučna, saj ga je leta 2010 šele Zlatko Zahović rešil agonije pri Interblocku in ga zvabil v Maribor. V Ljudskem vrtu je našel samega sebe in stopil na odskočno desko, ki ga je kmalu izstrelila v italijansko ligo. Začel je v Palermu, se preselil k Fiorentini in dokončno ustalil v Atalanti, kjer tekmecem krati spanec.

Iličić se je s torkovim mejnikom v Valencii približal prvemu slovenskemu strelcu v ligi prvakov Zlatku Zahoviću, ki je v elitnem tekmovanju zabil enajst golov. Iličić je pri petih in nič ne kaže, da se bo ustavil. Preporod fantazista, ki se je rodil v Prijedoru v Bosni in Hercegovini in se po smrti očeta po letu dni preselil na Gorenjsko, razveseljuje tudi selektorja reprezentance Matjaža Keka. Slovenija ima s tako igrivim in kreativnim Iličićem izvrstno osnovo za podvig, ki se je v zadnjem desetletju vselej izmuznil.