Nekaj več kot 60 pripornikov je že sredi februarja podpisalo peticijo, v kateri se pritožujejo nad razmerami v koprskem zaporu, kot skrajni ukrep pa so že tedaj zagrozili z gladovno stavko kot skrajnim ukrepom.

Po današnjem poročanju Primorskih novic pa se je 50 pripornikov zdaj podpisalo pod izjavo o začetku gladovne stavke. Vodstvu zapora pri tem postavljajo štiri glavne zahteve, in sicer pogostejšo uporabo velikega igrišča, dvourno uporabo telovadnice za vsak trakt, ponovno možnost dodatnega naročanja hrane ter vsaj trikrat tedensko uporabo fitnesa dopoldne in popoldne. »Dokler ne dosežemo dogovora, bomo zavračali vso hrano in ne bomo jedli,« so še zapisali priporniki.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so za STA potrdili, kar so pred tem že navedli za časnik, in sicer da je v ponedeljek nekaj zaprtih odklonilo obrok hrane, v skladu s protokolom pa so o tem podpisali tudi izjavo. Na upravi so sicer poudarili, da odklonitev enega obroka še ne ustreza definiciji gladovne stavke, pač pa mora o tem presoditi zdravniško osebje.

Vsak pripornik ali zapornik, ki zavrača hrano, mora namreč podpisati izjavo, da to počne prostovoljno in po lastni volji. V praksi bodo pripornike, ki ne bodo jedli, po nekaj dneh poslali k zdravniku, ki jih bo pregledal in nato ocenil, ali gre za gladovno stavko, so navedle Primorske novice. Po zagotovilih uprave bodo vse morebitne gladovno stavkajoče obravnavali v skladu z mednarodnimi konvencijami o gladovnih stavkah.