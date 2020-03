Prav tako imajo vsi priporniki možnost naročanja paketov s hrano, ki jo lahko hranijo v hladilnikih, nameščenih v vsakem bivalnem prostoru, so dodali na upravi.

Nekateri izmed podpisnikov so medtem že odstopili od izjave in zaužili obrok. Na upravi tudi spremljajo število odklonjenih obrokov, saj med posameznimi obroki prihaja do razlik. Danes je zavodsko kosilo denimo odklonilo 15 pripornikov, vsi pa bodo napoteni v obravnavo v zavodsko ambulanto. Prav tako bodo vse morebitne gladovno stavkajoče obravnavali v skladu z mednarodnimi konvencijami o gladovnih stavkah.

Na upravi so sicer potrdili poročanje Primorskih novic, da so v torek nekateri od priprtih začeli tolči po rešetkah oken bivalnega prostora. Ob pristopu pravosodnih policistov so priporniki udarjanje takoj prenehali in se umirili.

Sicer pa se je vodstvo koprskega zapora sestalo in opravilo razgovore s pobudniki protesta takoj po tistem, ko so predstavili svoje zahteve z dne 20. februarja, kot tudi v prejšnjih dneh. Z večino pripornikov so se še enkrat pogovorili tudi v torek v večernih urah.

Kot so poudarili na upravi, vsa opozorila in namere jemljejo resno. Obenem so ponovili, da so nekatere pripornike nagovorili v odklonitev hrane in da se ne strinjajo z navedbami protestnikov. Vodstvo zapora je o dogajanju nemudoma obvestilo tudi predsednico koprskega okrožnega sodišča in se uskladilo o nadaljnjih ukrepih in aktivnostih.

Zaradi zagotavljanja varnosti ostalih pripornikov in zavoda ter ohranjanja reda in discipline so predlagali premestitev določenih pripornikov v druge zavode, premestitve pa so v torek tudi izvedli. S priporniki sicer še vodijo pogovore, nastala nesoglasja pa rešujejo predvsem z ustrezno komunikacijo, so še zagotovili.

Kot so poročale Primorske novice, so med glavnimi zahtevami pripornikov pogostejša uporaba velikega igrišča in telovadnice, ponovna možnost dodatnega naročanja hrane ter možnost pogostejše uporabe fitnesa.