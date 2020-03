V času pridržanja so pri njemu pravili hišno preiskavo in mu zasegli skupno 978,65 grama prepovedane droge MDMA. V različnih PVC in ALU vrečkah so našli in mu zasegli še 76,45 gramov prepovedane droge amfetamin, 1,09 grama konoplje, nekaj gramov prepovedane droge lizergid (LSD), mešanice amfetamina, MDMAja in konoplje ter kokain.

Zplenili so tudi tri elektronske tehtnice za precizno tehtanje, na katerih našli sledi prepovedanih droge amfetamina, MDMA in kokaina, zasegli pa so mu tudi bankovce v višini več kot 4.500 evrov, za katere sumijo, da jih je pridobil s prodajo prepovednih drog.

Po zaključenem pridržanju so ga v četrtek, s kazensko ovadbo, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in

prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.