S ponedeljkovimi množičnimi hišnimi preiskavami in aretacijami 37 visoko usposobljenih članov kriminalne skupine v Romuniji je Evropski policijski urad Europol zaključil mednarodno operacijo »Puščica«. S tem so kriminalisti razbili skupino več kot sto tatov, ki so po celi Evropi prav po filmsko kradli tovor z vozečih se tovornjakov.

Kako je skupina delovala? V prvi vrsti so morali biti napadi dobro načrtovani in usklajeno izpeljani, zahtevali so večje število sodelujočih. Prvi avto je najprej zapeljal pred tarčo in upočasnil vožnjo, medtem ko so kolegi v drugih dveh vozilih (neopazno) zadržali ostali promet. Četrti avto se je tovornjaku približal od zadaj in to tako blizu, da je lahko eden od tatov prek strehe najprej splezal na pokrov avtomobila, nato pa s kotnim brusilnikom prerezal ključavnico na zadnjih vratih tovornjaka. Tovor so nato ali preložili v svoja vozila ali pa ga odvrgli ob cesto ter ga pobrali kasneje. Tatvine so bile po navedbah kriminalistov izpeljane na tako sofisticiran način, da tako ostali udeleženci v prometu kakor tudi šoferji tovornjakov mnogokrat sploh niso opazili, kaj se dogaja.

V kakšnih 150 napadih, ki so spominjali na nekakšno mešanico filmov Hitri in drzni ter Samo še 60 sekund, si je več kot sto pripadnikov kriminalne združbe nabralo za več kot deset milijonov evrov vrednega tovora. Europol je skupino začel nadzorovati že decembra leta 2016, v zadnjih mesecih pa s pomočjo lokalne policije izvedel prijetje romunskih državljanov v Franciji, Španiji, na Nizozemskem in Švedskem. Uspeli so aretirali 68 osumljencev, za tistimi, ki so se jim uspeli izmuzniti, pa so razpisali evropske naloge za prijetje.