Voznika so policisti ustavili sinoči, nekaj po 23. uri. Z ročnim merilnikom hitrosti so izmerili, da je po Ptujski cesti vozil s hitrostjo 157 kilometrov na uro. V postopku so nato policisti ugotovili še, da je bil voznik pijan, napihal je 0,23 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so mu zato odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper voznika so na mariborsko okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog. Sodišču so predlagali naj mu začasno odvzame vozniško dovoljenje, za storjene prekrške pa mu grozi tudi globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.