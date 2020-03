Skupino so leta 2014 obtožili, da je kopirala dele skladbe Taurus, ki jo je napisal kitarist Randy Wolfe za ameriški band Spirit. Pesem je nastala leta 1968, tri leta prej, preden so Led Zeppelin ustvarili Stairway to Heaven.

Izhajajoč iz te obtožbe je 11-članski sodni senat prizivnega sodišča v San Franciscu v ponedeljek presodil, da si pesmi med seboj nista podobni. S tem pa je po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina pritrdil prvostopenjski sodbi iz leta 2016, v kateri so ugotovili, da Led Zeppelin niso kopirali instrumentalnega dela omenjene pesmi.

Stairway To Heaven se redno pojavlja na seznamu največjih rock uspešnic, kar jih je bilo kdaj napisanih, obenem je ena najdlje trajajočih uspešnic v glasbeni industriji. Če bi sodniki odločili drugače, pa bi morala pevec Led Zeppelinov Robert Plant in kitarist Jimmy Page plačati milijonske odškodnine.

Tožbo proti skupini Led Zeppelin je vložil Michael Skidmore, zastopnik Wolfea, ki je umrl leta 1997. Planta in Pagea je obtožil kraje. Led Zeppelin in Spirit so skupaj nastopali na turneji, po kateri je pesem nastala, Skidmore pa je namigoval, da jo je Page morda kopiral, potem ko je v živo slišal pesem Taurus.

Sodni proces so leta 2016 preselili na najvišjo stopnjo, na kateri sta pričala tudi Page in Plant. Porota je navedbe zavrnila in presodila, da si pesmi "nista podobni". Prizivno sodišče v San Franciscu pa je leta 2018 presodilo, da so bile v prejšnjem sojenju storjene napake, in naložilo novo obravnavo. V ponedeljek so tako po pisanju Hine dokončno odločili, da Stairway To Heaven ni plagiat pesmi Taurus.

Stairway to Heaven je skladba s četrtega albuma Led Zeppelin iz leta 1971. Album nima naslova, a se ga je prijela oznaka Led Zeppelin IV.