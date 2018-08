Jones se je v intervjuju leta 1990 spominjal, da je bila sobica za vadbeni prostor zelo majhna. Povedal je, da so zgolj strmeli drug v drugega in se spraševali, kaj naj zaigrajo. Nato so se spomnili skladbe Train Kept a Rollin zasedbe Yardbirds, katere član je bil Page, in jo zaigrali. »Soba je preprosto eksplodirala,« je povedal Jones.

Plant je v pogovoru iz istega leta povedal, da je ob tem njihovem prvem srečanju začutil, da so skupaj našli nekaj, kar morajo skrbno varovati, da se ne bi izgubilo. Najbolj pa se je spominjal neizmerne moči tega njihovega srečanja. Odtlej so se začeli glasbeniki redno srečevati in ustvarjati skladbe za svoj prvi album, ki je izšel leto kasneje.