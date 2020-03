»Nad to sterilno sodbo smo razočarani. Povsem zanemarja kontekst zgodovinske diskriminacije romske skupnosti. Osredotoča se na nekaj začasnih ukrepov države, ki niso predstavljali trajne rešitve; na primer omenja cisterne z vodo, ki je potem zmrzovala,« je dejala odvetnica Nina Zidar Klemenčič po novinarski konferenci, organizirani ob razglasitvi odločitve. Upajo in verjamejo, da bo zaradi kredibilnosti Evropskega sodišča za človekove pravice veliki senat, na katerega se bomo pritožili, zadevo pretehtal na novo in ugotovil, da zatrjevane kršitve obstajajo in da jih država mora odpraviti. »Težko je verjeti, da bi vzdržal argument, da država ni dolžna poskrbeti za otroke iz ranljivih romskih skupnosti,« je dodala.

Direktorica AIS: Oblasti Rome prepuščajo životarjenju brez vode in elektrike

ESČP je namreč obravnavalo pritožbi 14-članske romske družine iz Dobruške vasi v občini Škocjan ter dveh Romov, očeta in sina, iz Goriče vasi pri Ribnici. Dve romski družini sta v pritožbi pred ESČP zatrjevali kršitve prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz 3. člena konvencije, kršitve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena ter kršitve prepovedi diskriminacije iz 14. člena konvencije. V nelegalnih romskih naselij namreč nimata dostopa do osnovnih javnih storitev, kot so pitna voda in sanitarije.

»Žalostno in sramotno se nam zdi, da živimo v državi, kjer morajo najbolj marginalizirani ljudje pravico do vode zahtevati preko sodnih poti. Tako ne bi smelo biti, oblasti bi lahko in bi morale za poskrbeti tudi za romske prebivalce, ne pa da jih na JV države prepuščajo životarjenju brez vode in elektrike,« je dodala Poselova.

V današnji sodbi je sodišče odločilo, da država ni kršila 8. člena konvencije, 14. člena v povezavi z 8. členom in ne 3. člena v povezavi s 14. členom konvencije. Sodišče je o zatrjevanih kršitvah odločilo soglasno, le pri vprašanju kršenja 8. člena konvencije so sodniki odločitev izglasovali s petimi glasovi za in dvema proti.

»V našem naselju je 25 šoloobveznih otrok, zelo težko je zagotoviti higieno zanje, čeprav se starši zelo trudijo. Še posebej težko je tistim, ki nimajo avta in niti ne morejo ponjo drugam, na primer na pokopališča,« je razočaranje izrazil pritožnik Brane Hudorovič.