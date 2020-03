Če ni vode, ni vode za vse

Romi, ki so se v preteklih desetletjih rodili v pravno neurejenih romskih naseljih, ter njihovi otroci in vnuki so sami krivi za to, da nimajo dostopa do pitne vode. Tako je mogoče povzeti bistvo včerajšnje sodbe evropskega sodišča za človekove pravice. Tožnik Branko Hudorovič, Rom iz Goriče vasi pri Ribnici, je včeraj dejal, da ga situacija ubija. »Mi, odrasli, smo na življenje brez vode nekako navajeni. A naši otroci morajo vsak dan v šolo, kjer jih drugi otroci obtožujejo, da smrdijo,« je dejal.