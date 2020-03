Notranji minister Poklukar zaradi Turčije razmišlja o vojski in dodatni ograji na meji

Ministrstvo za notranje zadeve je včeraj sklicalo koordinacijski sestanek, na katerem so službe, ki se ukvarjajo z migracijami, preštele svoje vrste. Dogajanje v Turčiji in Grčiji je sprožilo ponovne premisleke o dodatni rezilni žici in vojski na meji ter – po zgledu Grčije – o ukinjanju pravice do azila.