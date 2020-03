Turška obalna straža je tako v petek sporočila, da na podlagi predsednikovega ukaza migrantom ne bodo izdajali dovoljen za prehod. Kot je navedla na Twitterju, ukrep ni naperjen proti migrantom, ki bi radi zapustili Turčijo, pač pa so ga uvedli zaradi nevarnosti, ki jih prinaša plovba čez morje.

V obalni straži so še navedli, da so samo v četrtek rešili 97 migrantov, saj da grška stran ob potapljanju treh čolnov ni ukrepala.

Potem ko je turški predsednik Erdogan prejšnji teden migrantom odprl mejo proti Evropi, se jih je več tisoč odpravilo proti Grčiji, kar je v Evropi sprožilo bojazen, da se bo ponovila begunska kriza iz leta 2015. V EU se vrstijo očitki Erdoganu, da migrante izkorišča za izsiljevanje. Na grško-turški meji pa je v zadnjih dneh prišlo do več spopadov med migranti in grškimi policisti.

Ti so se nadaljevali tudi danes, ko je na kopensko mejo prispelo več tisoč migrantov. Grška policija je posredovala s solzivcem in po nekaterih podatkih tudi z vodnim topom, migranti pa so odgovorili z metanjem kamenja in glasnimi pozivi k odprtju meja.

Grške oblasti so sicer turške že v petek obtožile usklajenih napadov z izstrelitvijo dimnih bomb na meji, prav tako po navedbah Aten turške oblasti beguncem in migrantom razdeljujejo orodje za rezanje žičnate ograje, ki jim preprečuje prehod na grško stran meje.