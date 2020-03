Do danes zvečer je bilo v Sloveniji potrjenih osem okužb z novim koronavirusom. Pri zadnjem primeru gre za zdravnika iz zdravstvenega doma Metlika, kjer bodo iz preventivnih razlogov do nadaljnjega sprejemali le nujne primere. Tudi šesti in sedmi primer sta zdravstvena delavca. Zasebno sta par, pred kratkim sta bila v Italiji, zaposlena pa sta v mariborskem kliničnem centru. Eden od njiju je klinični farmacevt, torej odloča o tem, kakšno farmacevtsko terapijo bodo prejemali pacienti. Ker je znake bolezni pri sebi opazil šele popoldan, je bil tisti dan še v službi, vendar v bolnišnici zagotavljajo, da s pacienti ni imel stikov. Stike je imel samo s sedmimi zdravniki in medicinskimi sestrami, ki zato ne delajo več neposredno s pacienti. Te zaposlene naj bi testirali v ponedeljek, saj okužbe ni možno zaznati prej kot po dveh dneh. Območje, kjer se je okuženi zadrževal, bodo temeljito očistili, je danes v vladni palači v Ljubljani povedala predstojnica mariborske klinike za nalezljive bolezni Nina Gorišek. Da je okužena tudi soproga farmacevta, je Nina Gorišek izvedela tik pred vrnitvijo v Maribor, zato je o njej vedela povedati samo, da je zdravnica in da nima znakov bolezni.

Danes je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Bornšek Repar dejala, da zdravstvenim delavcem odsvetujejo obiskovanje večjih prireditev. »S temi kadri je treba varčevati, da v morebitni kritični situaciji ne bodo oboleli in bodo na voljo,« je pojasnila. Enako priporočilo bodo kmalu dali tudi javnim službam, ki jih bodo druga ministrstva prepoznala kot ključne za odziv na morebitno epidemijo. Danes so se nekoliko spremenila tudi navodila za splošno populacijo. Odslej morajo pred odhodom v zdravstvene ustanove poklicati vsi tisti, ki imajo znake bolezni in so bili na žariščnih območjih, pa tudi tisti, ki niso bili v tujini, a kažejo izrazite simptome okužbe dihal.