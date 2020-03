Njegov zadetek je v naslednji seriji izničil William Nylander, zmago Kings pa je zagotovil Adrian Kempe. Za Los Angeles je to 25. zmaga v sezoni, vseeno pa so še naprej najslabša ekipa na zahodu in tretja najslabša v ligi NHL. Manj zmag imata le Detroit in Ottawa.

Za Los Angeles je bila to prva od devetih zaporednih tekem pred domačo publiko. Naslednja bo čez manj kot 48 ur proti Minnesoti, naslednjo tekmo v gosteh pa bodo Kings odigrali šele 24. marca v Dallasu.